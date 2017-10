Echt de lul...

Op zaterdagmorgen omstreeks 07.50 uur kreeg de politie een melding dat een automobilist over de Noorddijk in Wormerveer zou rijden die mogelijk onder invloed van alcohol verkeerde. Ter plaatse trof de politie een 32-jarige uit Almere afkomstige bestuurder, die zijn auto juist had geparkeerd. De man bleek inderdaad zwaar onder invloed te verkeren.

Uit de ademanalyse bleek hij 735 ug/l alcohol in zijn adem te hebben. Dat is bijna drieenhalf maal het voor hem toegestane maximum van 220 ug/l. De man moest zijn rijbewijs inleveren. Bijzonder detail is dat de bestuurder dacht dat hij zijn auto vlak bij zijn woning had geparkeerd. Groot was de verwondering dat hij niet in Almere was, maar in Wormerveer. Zijn commentaar: "Dit is echt kut, nu ben ik de lul." En zo is het…