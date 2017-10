Geen spullen Anne Faber in leeggepompte vijver Redactie 06-10-2017 11:34 print

In de vijver bij Huis ter Heide waar donderdagavond een fiets werd gevonden die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber is, zijn vooralsnog geen andere spullen of sporen gevonden die leiden naar de vermiste 25-jarige Utrechtse. De vijver is volgens de politie inmiddels grotendeels leeggepompt.

Vrijdag zoekt de mobiele eenheid verder rondom de vijver in het Blookerpark. De vijver wordt nog verder leeggepompt.

Eerder werd al gezocht in de omgeving van de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide. Vrienden en familie van de sinds vorige week vrijdag vermiste vrouw en de ME gaan nu aan de andere kant van de Amersfoortseweg zoeken.

Kleding

Donderdag zochten forensisch onderzoekers in wateren rond de vindplaats van eerder aangetroffen kleding die mogelijk van Faber is. Daarbij werd aan het begin van de avond een zwarte opoefiets gevonden. Alles wijst er volgens de politie op dat die van de vermiste vrouw is, maar onderzoek moet hier nog zekerheid over geven.

Ook is nog onduidelijk of de gevonden kleding echt van Faber is. De kleding is nog bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), waar niet alleen wordt gekeken of deze echt van haar is, maar ook of er andere sporen op zitten.



Geen spullen Anne Faber in leeggepompte vijver (Foto: ANP)