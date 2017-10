De VVD eist opheldering over het geld waarmee de omstreden moslimstichting AlFitrah in Utrecht plotseling een pand kan kopen. De organisatie raakte in opspraak door mogelijk extremisme. Een rechter vond dat AlFitrah uit het pand moest wegens een huurachterstand.

Volgens de liberale regeringspartij is niet duidelijk waar de organisatie plotseling 1,7 miljoen euro vandaan heeft gehaald. VVD-Kamerleden Ockje Tellegen en Malik Azmani willen weten of het kabinet wel over die informatie beschikt.

Ook vragen zij of kan worden uitgesloten dat het geld van AlFitrah vanuit omstreden organisaties komt. Eerder ontving AlFitrah al steun uit onder meer Koeweit. Er is nog altijd geen enkel zicht op waar dat geld vandaan komt, klaagt Tellegen. Zij en Azmani willen verder stappen om te voorkomen dat AlFitrah "zijn activiteiten kan ontplooien".

De advocaat die de stichting eerder bijstond in een conflict met de verhuurder kon het nieuws over de koop van het pand niet bevestigen. De advocaat van de verkoper was niet beschikbaar voor commentaar.



VVD: vragen over omstreden moslimstichting (Foto: ANP)