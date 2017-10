Minstens 20 doden bij schietpartij Las Vegas, zeker 100 gewonden

In Las Vegas is maandagochtend (Nederlandse tijd) een schietpartij aan de gang. Twee tot drie schutters zouden vanaf de 29e verdieping van het Mandalay Bay Hotel agenten onder vuur nemen, waarbij meerdere slachtoffers gevallen zouden zijn.

Wat weten we?

- Vanaf de 32e verdieping van het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas werd zondagavond (lokale tijd, maandagochtend Nederlandse tijd) met een volautomatisch wapen geschoten op de grofweg dertigduizend bezoekers van het Route 91 Harvest Country Music Festival

- De politie van Las Vegas heeft bevestigd dat er zeker twintig doden en meer dan honderd gewonden zijn gevallen

- De schutter, naar alle waarschijnlijkheid een lokale bewoner, is in het hotel gedood door de politie

- De politie is nog op zoek naar ene Mary Lou Danley, een Aziatische vrouw met wie de schutter samenwoonde

- Eerdere berichten over schietpartijen in en rond andere hotels, alsmede berichten over auto's met bommen, blijken incorrect

Update 08.45 uur

Onbevestigde berichten op de lokale politiescanner lijken aan te geven dat het goed mis is in Las Vegas. Zo worden schoten gemeld in het New York-New York Hotel, het Tropicana Hotel, het Aria Hotel en het Excalibur Hotel. Ook zou één schutter dood gevonden zijn in een hotelkamer in het Mandalay Bay Hotel.

Nog altijd is verre van duidelijk wat er precies aan de hand is, maar CNN meldt wel dat medisch personeel in de buurt van het Mandalay Bay Hotel spreekt over 'vele gewonden'. Tegenover dat hotel was een openluchtconcert aan de gang, daar zou de schietpartij mogelijk begonnen zijn - vanuit het hotel had hem goed zicht op het concert.

Update 08.55 uur

Alle vluchten vanaf het McCarran-vliegveld bij Las Vegas zijn inmiddels geannuleerd. Op beelden van het concert bij het Mandalay Bay Hotel is te horen hoe plotseling het vuur geopend wordt met wat klinkt als een volautomatisch wapen. Het is dan ook niet vreemd dat een ooggetuige spreekt over 'honderden kogels'.

In het Tropicana Hotel zou een vrouw in haar hoofd geschoten zijn, hoewel dit nog niet bevestigd is. Wel laat het lokale universiteitsziekenhuis in Las Vegas weten meerdere mensen met schotwonden te behandelen. Elke ambulance in de hele omgeving is opgeroepen om richting The Strip te gaan.

Here is horrifying footage of an active shooter in Las Vegas. Sending my Prayers to all in harms way. Stay safe everyone and take cover. pic.twitter.com/Lm4A9G8WOP — Dylan (@DylansFreshTake) October 2, 2017

Update 09.05 uur

Nog altijd is volkomen onduidelijk waar een en ander zich precies afspeelt. Wat wel zeker is is dat het in en/of bij het Mandalay Bay Hotel foute boel is, over andere hotels - waar eerder over gesproken werd - komen nu minder berichten.

De politie in Las Vegas heeft bevestigd dat één verdachte is uitgeschakeld, waarbij men oproept niet naar The Strip te gaan. CNN meldt dat er zeker twee doden zijn gevallen en spreekt over 24 gewonden.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Update 09.30 uur

Van de 24 gewonden zijn er naar verluidt twaalf in kritieke toestand. Het lijkt erop dat de gewonden allemaal bij het concert - waar zo'n dertigduizend mensen aanwezig waren - bij het Mandalay Bay Hotel zijn gevallen.

Om 09.45 uur Nederlandse tijd komt de politie van Las Vegas vermoedelijk met een eerste officiële verklaring richting de pers. Men heeft zojuist wel alvast gemeld dat er voor zover de politie weet op dit moment geen schutter meer actief is.

Update 10.35 uur

De persconferentie van de politie werd wat uitgesteld, maar is inmiddels onderweg. In de persconferentie werd bevestigd dat minstens twintig mensen zijn gedood, terwijl meer dan honderd mensen gewond zijn geraakt.

De politie meldt verder dat agenten in het Mandalay Bay Hotel de verdachte, een lokale bewoner wiens naam niet genoemd werd, gedood hebben. De man reisde en/of woonde samen met ene Marilou Danley, die door de politie nog gezocht wordt. "We zouden graag een praatje met haar maken", aldus de politie.