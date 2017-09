Visconti wint Giro dell'Emilia voor ploeggenoot Nibali H.Vviv 30-09-2017 18:02 print

Giovanni Visconti heeft de Giro dell'Emilia op zijn naam geschreven. De Italiaan van Bahrain Merida zou solo aankomen op de San Luca. Vicenzo Nibali, ploeggenoot van Visconti, zou tweede worden en maakte het feest compleet voor de ploeg.

Op de tweede klim van de San Luca werden de vroege vluchters teruggepakt door het peloton. De klim moest vijf keer beklommen worden in de finale. De San Luca is niet lang (2,1 kilometer), maar wel steil (gemiddeld stijgingspercentage van 10,8 procent met een maximaal stijgingspercentage van zo'n achttien procent).

Bahrain Merida zou het peloton aanvoeren met hoog tempo. Dat zorgde ervoor dat nog maar een veertigtal renners overbleef in het peloton. Op zestien kilometer van de streep zou Visconti aanvallen, waarna de ploeg het tempo liet zakken. Visconti zou meteen een halve minuut pakken, waarna Sky op de voorlaatste klim van de San Luca in de achtervolging ging. Ondanks het hoge tempo zou Visconti zijn halve minuut voorsprong behouden.

In de afdaling zou Esteban Chaves zich op kop zetten van de achtervolging. De Colombiaan kwam zwaar ten val na het verkeerd inschatten van een bocht. In zijn valpartij nam hij ook zijn landgenoot Egan Bernal met zich mee, waardoor er even geen controle was in de achtervolging.

Op de laatste klim had Visconti nog steeds een voorsprong van een halve minuut. Davide Villella was de eerste die het probeerde vanuit het peloton, maar de Italiaan van Cannondale-Drapac werd op de steile stroken teruggepakt door Gianni Moscon. De renner van Sky kreeg Nibali mee in zijn kielzog, waardoor het tempo stokte. Daardoor kon Rigoberto Uran samen met Nicolas Roche de aansluiting maken bij de twee Italianen.

Toen was wel al duidelijk dat Visconti zou gaan winnen. In de laatste meters zou Nibali wegrijden en zou tweede worden. Uran zou als derde over de meet komen.