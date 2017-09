Absurde Turkse kraker: vijf keer rood en twee Nederlandse goals Redactie 23-09-2017 23:51 print

In een beladen topper tegen Besiktas heeft Fenerbahçe zaterdagavond de volle buit gepakt. Het werd 2-1 in de stadsderby, maar na afloop zal vooral over de arbitrage worden nagepraat: er werden liefst vijf rode kaarten uitgedeeld. Vincent Janssen veroorzaakte een penalty en scoorde, terwijl Ryan Babel toesloeg namens Besiktas. Het is voor de regerend kampioen de eerste nederlaag van het seizoen, al blijft de club wel twee punten boven Fenerbahçe staan.

Dat het een verhitte derby was, bleek allereerst in de slotfase van de eerste helft. Ricardo Quaresma kwam na 40 minuten goed weg met geel voor een charge op Mathieu Valbuena, maar moest 2 minuten later alsnog inrukken voor een tackle op Mehmet Ekici. Kort daarna raakte Fenerbahçe verdediger Luís Neto kwijt, nadat hij de doorgebroken Cenk Tosun neerhaalde. Het stond toen overigens al 1-0, want Giuliano mocht aanleggen voor een penalty in de twintigste minuut en mikte de bal in de linkerhoek. Janssen kreeg de strafschop nadat hij in het strafschopgebied werd getorpedeerd door Gary Medel.

In de tweede helft werd de gelijkmaker van Álvaro Negredo afgekeurd wegens buitenspel, hoewel dat op basis van de camerabeelden onterecht leek te zijn. De thuisploeg kwam bovendien goed weg toen een duidelijke overtreding op Cenk geen penalty opleverde voor Besiktas. Het leek 1-0 te blijven, maar in de absurde slotfase vielen nog twee doelpunten van Nederlandse makelij. Janssen benutte een strafschop vol overtuiging, nadat een overtreding van Atiba Hutchinson hem zijn tweede gele kaart opleverde. Ryan Babel maakte er 2-1 van met een kopbal van dichtbij en bij de thuisploeg kreeg Ismail Köybasi nog een rode kaart. Na het laatste fluitsignaal kreeg ook Oguzhan Özyakup nog rood voor protesteren.