Herman Finkers vertaalt Nijntje in Twents Redactie 22-09-2017 00:59 print

Cabaretier Herman Finkers heeft het boek Nijntje op de Fiets vertaald in het Twents. Het 28 pagina's tellende boekje heet in de streekvariant Nijntje döt fietsen, zo maakt uitgeverij Bruna op zijn website bekend.

De presentatie van het vertaalde boekje vindt volgens lokale media plaats op woensdag 27 september in Markelo. Finkers is een van de belangrijkste ambassadeurs van de Twentse streektaal.

Het is niet de eerste maal dat een boek van Nijntje in het Twents wordt vertaald. Ook verschenen de avonturen van het wereldberoemde konijn al in het Haags, Gronings, Utrechts, Achterhoeks en Piapaments.

In totaal werden er al 250.000 'streektaal-Nijntjes' verkocht.



Herman Finkers vertaalt Nijntje in Twents (Foto: BuzzE)