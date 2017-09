Frankrijk vreest dat het instorten van het akkoord over het nucleaire programma van Iran een regionale wapenwedloop tot gevolg kan hebben. De Franse minister Jean-Yves Le Drian zei in New York dat het daarom "essentieel" is dat de overeenkomst niet wordt geschrapt.

Het akkoord uit 2015 ligt weer onder een vergrootglas door kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij noemde de onder zijn voorganger Obama gemaakte afspraken "een van de slechtste deals" die hij ooit had gezien. Teheran beloofde destijds het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van sancties.

Bondgenoten van de VS vrezen dat Trump van plan is zijn land terug te trekken uit het akkoord. Le Drian zei dat zijn land zal proberen de Amerikaanse leider over te halen dat niet te doen. De bewindsman benadrukte dat alles erop wijst dat de Iraniërs zich aan de afspraken houden.



Frankrijk vreest gevolgen instorten Iran-deal (Foto: ANP)