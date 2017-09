Barça met moeite langs Getafe, Atlético begint met winst in nieuw stadion Redactie 17-09-2017 00:06 print

Barcelona heeft zaterdag een moeizame overwinning geboekt. Het team van Ernesto Valverde zegevierde in en tegen Getafe met 1-2. De thuisploeg was in de eerste helft via een werelddoelpunt van Gaku Shibasaki op voorsprong gekomen. Barcelona heeft nu twaalf punten uit vier duels en wacht rustig af wat Real Madrid zondagavond bij Real Sociedad doet.

De ruststand van 1-0 in het Coliseum Alfonso Pérez was verrassend te noemen. Barcelona had weliswaar veel balbezit, maar in de laatste meters ontbrak het aan finesse en daadkracht om Vicente Guaita echt op de proef te stellen. Het vroege uitvallen van Ousmane Dembelé was een streep door de rekening. Na nog geen half uur spelen moest de recordaankoop zich wegens blessureleed laten vervangen door Gerard Deulofeu.

Een wereldgoal van Shibasaki schonk Getafe negen minuten later de leiding. De Japanner nam een afgevallen bal in één keer op de slof en schoot het leer op schitterende wijze achter Marc-André ter Stegen: 1-0. In de extra tijd zorgde Guaita ervoor dat het scorebord niet een tweede keer in beweging kwam. De vrije trap van Messi was nagenoeg perfect, richting de linkerkruising, maar de doelman van Getafe kon tijdig redding brengen.

Valverde verving in de rust Andrés Iniesta, ten faveure van Denis Suárez, en deze wijziging sorteerde effect. Na een pass van Sergi Roberto mikte de invaller het leer op heerlijke wijze in de bovenhoek en kwam Barcelona op gelijke hoogte: 1-1. Shibasaki stond op dat moment al niet meer op het veld: de doelpuntenmaker moest enkele minuten eerder geblesseerd afhaken.

Barcelona verhoogde de druk op de defensie van Getafe, dat echter onder leiding van de uitblinkende Dakonam Djené goed verdedigde. De derde en laatste invaller van Barcelona, Paulinho, besliste de wedstrijd uiteindelijk in de 84e minuut. De Braziliaan liep zich goed vrij, ontving de bal van Messi en schoot het leer diagonaal achter Guiata. Dat was tevens het laatste wapenfeit in Getafe.

Wat een goal van Shibasaki 😍 Getafe op voorsprong tegen Barcelona #ziggosport pic.twitter.com/8XP8OP78gl — Ziggo Sport (@ZiggoSport) September 16, 2017

Atlético Madrid - Malaga

Atlético Madrid heeft de openingswedstrijd van het Wanda Metropolitano met een overwinning op Málaga opgeluisterd. Het team van Diego Simeone zegevierde zaterdagavond dankzij een treffer van Antoine Griezmann: 1-0. De Fransman is zodoende de allereerste doelpuntenmaker in een stadion dat alle betrokken partijen 311 miljoen euro heeft gekost. Het nog ongeslagen Atlético heeft acht punten uit vier speeldagen verzameld.

In de eerste helft was Atlético weliswaar duidelijk de bovenliggende partij, maar de beste kans in de eerste 45 minuten was voor de bezoekers. In de 36e minuut stond Gonzalo Castro aan de basis van een counter, waarna Borja Bastón zijn hielen liet zien aan Diego Godín en hij Jan Oblak uiteindelijk tot een uitstekende redding dwong. Simeone kon niet tevreden zijn over de eerste helft van los Colchoneros, die in de laatste meters niet scherp genoeg waren en daardoor het matte Málaga niet konden pijnigen.

Het was aan Roberto Jiménez te danken dat Málaga niet al snel in de tweede helft tegen een achterstand aankeek. Pogingen van Filipe Luis en Koke waren een prooi voor de keeper, die na een uur spelen tóch de 1-0 moest incasseren. Na een geweldige actie van Ángel Correa aan de rechterkant was het Griezmann die de eerste treffer in de nieuwe thuishaven voor zijn rekening nam. Atlético speelde het restant van de wedstrijd professioneel uit, al kwam de thuisploeg goed weg toen Oblak een geweldige reactie op een schot van Diego Rolán had.

Uitslagen La Liga zaterdag

Levante - Valencia 1-1

Getafe - FC Barcelona 1-2

Real Betis - Deportivo la Coruña 2-1

Atlético Madrid - Malaga 1-0