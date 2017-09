Powless voor twee jaar naar LottoNL-Jumbo

Neilson Powless fietst vanaf volgend jaar voor LottoNL-Jumbo. Dat heeft de Nederlandse WorldTour-ploeg laten weten in een persbericht. De Amerikaan komt over van opleidingsploeg Axeon van ploegleider Axel Merckx en zal voor twee jaar tekenen.

"Powless geldt als een groot talent", geeft sportief directeur Merijn Zeeman van Team LottoNL-Jumbo aan op de website. "Het is goed nieuws dat hij voor onze ploeg heeft gekozen. Hij had verschillende opties, maar kiest voor ons omdat hij ziet en gelooft dat jonge talenten bij ons goed worden opgeleid en beter worden. Dat is een mooie bevestiging van ons beleid en een stimulans voor ons om op de ingeslagen weg door te gaan."

Powless is ook blij met zijn overstap naar de ploeg van Richard Plugge "Mijn gevoel is onbeschrijflijk", laat hij weten. "Ik heb er lang naar uitgekeken om op World Tour-niveau te gaan acteren en ik krijg bij Team LottoNL-Jumbo nu de kans die wens in vervulling te laten gaan. Mijn contact met die ploeg en de begeleiding overstijgt nu al mijn verwachtingen van wat rijden voor een World Tour-team inhoudt. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst verder zal brengen."

Powless werd eerder dit jaar nog vierde in de Tour of Utah op 35 seconden van de winnaar Rob Britton. Vorig werd hij negende in de Tour of California.