Moskou belooft stevige reactie op maatregel VS Harry 01-09-2017 15:00 print

Rusland heeft aangekondigd stevig te zullen reageren op de laatste Amerikaanse diplomatieke strafmaatregelen. "We gaan hard reageren op dingen die ons beschadigen", zei minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken), die Russische studenten toesprak.

De VS hebben Rusland tot zaterdag de tijd gegeven om het consulaat in San Francisco te sluiten. Ook moeten Russische dependances in New York en Washington dicht. Lavrov klaagde dat zijn land maar 48 uur de tijd kreeg om aan de eisen te voldoen.

De minister kondigde aan met een reactie te komen "zodra we onze analyse hebben afgerond". Hij wees erop dat het proces waarin Moskou en Washington elkaar met diplomatieke sancties om de oren slaan niet is gestart door zijn regering. "Het is begonnen door de regering-Obama om de relatie tussen VS en Rusland te ondermijnen."

De bewindsman verwees daarmee vermoedelijk naar het besluit van Obama om eind vorig jaar 35 Russische diplomaten tot vertrek te dwingen. Moskou reageerde toen niet onmiddellijk, maar besloot in juli alsnog om de Amerikanen te bevelen hun diplomatieke staf in Rusland fors in te krimpen.



Moskou belooft stevige reactie op maatregel VS (Foto: ANP)