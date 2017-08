López de beste op Calar Alto, Kelderman vierde H.Vviv 30-08-2017 17:51 print

De elfde etappe in de Vuelta a España is gewonnen door Miguel Ángel López. De 23-jarige Colombiaanse klimmer van Astana was op de slotklim Calar Alto de sterkste. Chris Froome werd op veertien seconden tweede, voor Vicenzo Nibali. Wilco Kelderman werd vierde in dezelfde tijd als Froome.