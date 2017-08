Marko verwacht wereldtitel voor Vettel Peterselieman 19-08-2017 00:10 print

Helmut Marko verwacht dat Sebastian Vettel dit jaar wereldkampioen in de Formule 1 wordt. De adviseur van Red Bull kent de Duitser nog goed van zijn tijd bij de Oostenrijkse drankjesfabrikant waarvoor Vettel vier wereldtitels pakte. Nu racet hij voor Ferrari en volgens Marko tankt de Duitser deze zomerstop zoveel bij dat hij de concurrentie zal verslaan.

Vettel is de zomerstop in gegaan met een voorsprong van veertien punten op naaste belager Lewis Hamilton. Ook boekte de Duitser vier zeges, waardoor Marko denkt dat het goed komt voor zijn oud-pupil, zo liet hij aan Formula1.com weten. "Ik geloof in Vetel, omdat ik weet dat hij mentaal ontzettend sterk is, terwijl Ferrari als team beter is geworden. Silverstone – waar Mercedes een één-twee haalde – was naar mijn mening een uitzondering. De Ferrari is in de eerste helft van het seizoen duidelijk de betere auto gebleken, maar door diverse omstandigheden hebben ze niet maximaal gescoord."

Na de zomerstop zal de goede reeks gewoon doorgaan voor Vettel, zo meent Marko. "Hij gebruikt zijn zomerstop om mentaal sterker terug te komen. Precies zoals ik hem ken."