Sánchez ontkent dopinggebruik

Donderdag werd bekend dat Samuel Sánchez positief heeft getest op het verboden groeihormoon GHRP-2. Voor de Spanjaard van BMC kwam het als verrassing dat hij positief heeft getest.



"Ik begrijp niet hoe ik positief heb kunnen testen. Waarom zou ik doping gebruiken? Ik ben 39 jaar oud, ik ben al negentien jaar profrenner en het einde van mijn carrière is nabij", laat Sánchez weten in gesprek met het Spaanse persbureau EFE.

Sanchez was door zijn ploeg opgesteld voor de Vuelta a España, die zaterdag begint met een ploegentijdrit in Nîmes. De Belg Loïc Vliegen is opgeroepen als vervanger.