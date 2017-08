Sanchez mist duel met Heracles

Davinson Sanchez maakt zich op voor een nieuw seizoen in de Eredivisie. Ajax doet er alles aan om de verdediger te behouden.

Tottenham Hotspur zou zich in Amsterdam hebben gemeld met een bod van veertig miljoen euro op Sanchez. De Londenaren hebben echter te horen gekregen dat er voorlopig niet over een transfer valt te praten.

Sterker nog, Ajax hoopt Sanchez spoedig langer vast te leggen. "Ajax heeft Davinson een topaanbieding gedaan voor een nieuw contract”, zegt manager voetbalzaken Marc Overmars tegen De Telegraaf.

Sanchez ligt nu nog tot medio 2021 vast in Amsterdam. De club wil zijn contract met één jaar verlengen en hem een hoger salaris geven. Alles wordt in het werk gesteld om de Colombiaan te behouden.

Ajax-trainer Marcel Keizer prijst zich gelukkig met een selectie die vorig seizoen hoge ogen gooide in de Europa League. André Onana, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg werden ook begeerd door andere clubs, maar ook zij blijven vooralsnog in Amsterdam.

Update 18.51

Een vertrek van Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur. De verdediger behoort niet tot de selectie voor het uitduel met Heracles Almelo, zo meldt De Telegraaf. De verdediger is met zijn gedachten al bij een transfer naar de Londense club en is hij in overleg met Ajax in Amsterdam achtergebleven.