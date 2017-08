Agent trekt pistool voor jongens met 'vuurwapen'

Agenten hebben afgelopen zondagmiddag in Rotterdam twee jongemannen aangehouden die in het bezit waren van een ‘vuurwapen’. Het wapen, dat ze bij zich hadden leek zo echt dat één agent zijn wapen trok. Het bleek te gaan om een geladen gasdrukwapen met gaspatroon en metalen balletjes dat in beslag is genomen.

Een oplettende burger meldde rond vijf uur dat twee jongens op de Hordijk vanuit een auto aan het schieten waren. Daarop werd direct een onderzoek ingesteld. De auto werd leeg aangetroffen en in de directe omgeving liepen twee jongemannen van 18 en 29 jaar oud. Omdat het een melding vuurwapen betrof benaderden de agenten de jongens op veilige afstand en trok één van hen zijn wapen. De jongens werkten zonder problemen mee en verdere maatregelen bleken niet nodig. In de omgeving werd het 'wapen' aangetroffen en in beslag genomen.

Nepwapens? Levensgevaarlijk!

De politie startte vorig jaar al een campagne om te waarschuwen dat het dragen van nepvuurwapens levensgevaarlijk is. Juist om situaties zoals zondag te voorkomen. De neppers lijken vaak zo echt, dat agenten handelen als bij een echt vuurwapen. Dat betekent dat zij een speciale procedure moeten volgen waarbij zij hun vuurwapen trekken of zelfs moeten gebruiken. Nepvuurwapens leveren daarmee onnodige gevaarlijke situaties op.

Vuurwapengevaarlijk

Sommige speelgoedwapens of nepwapens lijken zo sterk op een echt vuurwapen dat ze gebruikt kunnen worden om iemand mee te bedreigen. De kleur speelt daarbij geen rol. Als mensen zich bedreigd voelen door een dergelijk wapen of als de politie zelf twijfelt over de echtheid van een wapen, grijpt de politie in.

Het verschil tussen een echt en een nepwapen is vaak nauwelijks te zien, zeker in een situatie waarin de politie snel een beslissing moet nemen. Bij twijfel benadert de politie de gebruiker als vuurwapengevaarlijke verdachte. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Speelgoedwapens worden bij dreiging of bij twijfel over echtheid bij iedereen, ongeacht de leeftijd, in beslag genomen.