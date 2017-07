Spotify passeert grens 60 miljoen abonnees Redactie 01-08-2017 00:21 print

Spotify heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het streamingsplatform heeft meer dan 60 miljoen abonnees, meldt Variety op basis van cijfers over de maand juli.

In maart kondigde Spotify aan de grens van 50 miljoen betalende gebruikers te hebben gepasseerd, wat betekent dat het Zweedse bedrijf er in de afgelopen vier maanden tien miljoen nieuwe abonnees bij heeft gekregen. Het totaal aantal gebruikers bedroeg in juni 140 miljoen.

Spotify is op 60 verschillende markten actief en heeft een bibliotheek met meer dan 30 miljoen liedjes.



Spotify passeert grens 60 miljoen abonnees (Foto: BuzzT)