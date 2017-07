Excuses Verstappen aan Ricciardo

Max Verstappen heeft direct na afloop van de Grand Prix van Hongarije excuses aangeboden aan Daniel Ricciardo. Beide Red Bull-coureurs clashten in de eerste ronde met elkaar, waarbij Ricciardo uitviel, terwijl Verstappen na een straf de race uiteindelijk op plek vijf uitreed. Beide coureurs hopen dat hun onderlinge relatie door het voorval niet geschaad is.

Ricciardo sprak met Ziggo Sport: "Hier is geen excuus voor. Ik pakte Lewis Hamilton in de eerste bocht en had daarna een betere exit dan Max. Ik wist dat alleen hij daarna bij bocht twee in de buurt zat en voelde een dat ik geraakt werd. Erg verrassend dat zoiets daar gebeurt, want er was geen ruimte of wat dan ook. Hij verloor plekken in de eerste bocht en wilde dat gelijk goedmaken. Dan ziet hij zijn teamgenoot voorbij komen en ziet hij rood."

De Australiër wilde dat Verstappen zijn verontschuldigingen aanbood en de Nederlander trok na afloop openlijk het boetekleed aan. "Mijn excuses aan Daniel. We hebben altijd een goede relatie gehad en dat wil ik graag zo houden. Het was niet mijn intentie tegen 'm aan te rijden."

"Mijn start was goed, maar in bocht één ging Kimi Räikkönen redelijk vroeg midden in de bocht op de rem. Ik moest uitwijken en toen kwam Valtteri Bottas terug, wat me naar buiten duwde, op het kunstgras. Ik kwam een beetje in de problemen en in bocht twee hebben Daniel en ik allebei heel laat geremd. Ik had een auto voor me en blokkeerde, dan kun je verder niks doen. Zo onderstuurde ik tegen m’n teamgenoot aan, wat je natuurlijk absoluut niet wil."