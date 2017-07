Geen podium voor Rotterdamse op WK vouwfietsen Floris_Stempel 30-07-2017 18:59 print

Floor Dirks, een fietsenmaakster uit Rotterdam, is er tijdens het WK vouwfietsen in Londen, niet in geslaagd haar einddoel te bereiken. Ze wilde graag in de top tien eindigen, maar ze eindigde enigszins teleurstellend zestiende.

Dit betekent echter niet dat Dirks met lege handen naar huis gaat. De Rotterdams krijgt voor haar fleurige roze outfit, inclusief roze jurk en helm, de prijs voor mooiste outfit. De prijs, een fles gin en een nieuwe jas en tas voor op de fiets, werd dankbaar in ontvangst genomen door de 31-jarige.



Dirks geïnterviewd door de NOS in aanloop naar het WK (Bron: Youtube)

De vijfhonderd deelnemers aan de Brompton World Championship moesten, voordat ze aan het zestien kilometer lang parcours konden beginnen, eerst de fiets uitvouwen voordat ze konden beginnen. De winnaar passeerde na 28 minuten de finishlijn. Dirks won het WK in 2010. 'Toen deden maar drie vrouwen mee. De concurrentie was nu sterker dan ik had ingeschat', aldus de trotse Rotterdamse, die dan ook helemaal niet ontevreden is over haar zestiende plek. 'Ik heb toch maar mooi een persoonlijk record gereden!'

'Ik heb een modeachtergrond, dus die prijs moest ik winnen natuurlijk. Een eigen kledinglijn voor urban fietsers is een droom van mij.' Dirks heeft een kunstopleiding afgerond, maar specialiseerde zich tot fietsenmaker nadat de crisis toesloeg. Ze bestiert tegenwoordig een fietsenwerkplaats op Zuid, achter de Unilever.

Haar succesvolle outfit komt daar voorlopig nog niet in de etalage te hangen. 'Vergelijk het maar met haute couture, dat komt ook niet direct op de markt.'