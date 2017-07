De Amerikaanse overheid wil het nicotinegehalte in sigaretten zodanig verminderen dat ze niet langer verslavend zijn. Het doel is om daarmee het aantal ziektes en sterfgevallen door roken te verminderen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) maakte dit vrijdag bekend. De overheidsinstelling, de toeziet op kwaliteit en veiligheid van voedsel en medicijnen, wil in eerste instantie "een dialoog aangaan met het publiek" over de plannen.

Volgens de FDA is "tabak het enige legale product dat bij consumptie op lange termijn voor de helft van de gebruikers dodelijk is". FDA-topman Scott Gottlieb zei dat "als we nu niet van koers veranderen, 5,6 miljoen jongeren straks vroegtijdig overlijden aan tabaksgebruik".

Sigarettenfabrikanten als British American Tobacco en Imperial gingen vrijdag op de beurs onderuit nadat de FDA de plannen bekend had gemaakt.



VS wil niet-verslavende sigaretten (Foto: ANP)