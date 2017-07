Nederland pakt eerste medaille op EYOF in Hongarije heywoodu 25-07-2017 00:01 print

De Nederlandse equipe heeft de eerste medaille van het Europees Jeugd Olympisch Festival in het Hongaarse Györ binnen. In het zwemtoernooi, waar 14- en 15-jarigen meisjes en 15- en 16-jarige jongens aan meedoen, werd zilver gepakt.

Nienke Jonk, Britta Koehorst, Elise Tanis en Imani Jong zwommen in de finale van de 4x100 meter vrije slag bij de meisjes naar het zilver in 3:49,37, slechts drie tienden achter de gouden Russinnen en nipt voor Hongarije. Andere finaleplekken werden op de eerste competitiedag in Györ nog niet gehaald, hoewel Tanis op de 100 meter rugslag maar net te langzaam was voor een plek in de eindstrijd.

In de atletiek maakte vooral Minke Bisschops indruk op de 100 meter. In de series liep ze naar 11,95 seconden, maar in de halve finales zette ze met 11,71 in een lichte tegenwind zelfs de snelste tijd neer. De pas 14-jarige Bisschops verbrak daarmee haar eerder deze maand gelopen persoonlijk record van 11,77, waarmee ze zelfs al Nederlands kampioene voor atletes tot 18 jaar werd.