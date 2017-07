Wereldspelen: Dag 4 - Met de broertjes Mulder en heel veel turnen heywoodu 24-07-2017 07:00 print

Drie volle dagen sport zitten er alweer op, het gaat hard op de Wereldspelen in Wroclaw! We zouden je met heel veel plezier wat van de schitterende actie van gisteren willen laten zien, het sumoworstelen was bijvoorbeeld verrassend leuk, maar door gedoe met de rechten zijn er helaas nagenoeg geen beelden te vinden. Dat feest gaat niet door dus, maar gelukkig is er weer genoeg live sport om van te genieten.

Nederlanders

Ook vandaag komen de korfballers weer in actie en na drie gewonnen groepswedstrijden is het nu tijd voor de halve finales. Nederland neemt het om 20.45 uur op tegen Duitsland voor een plek in de finale, dat mag geen probleem worden. België speelt om 19.00 uur overigens tegen Taiwan, wat er wel eens voor kan zorgen dat de Belgen voor het eerst de finale missen.

Het is niet alleen korfbal wat de klok slaat en de liefhebbers kunnen al vroeg aanschuiven. Om 09.00 uur barst de actie bij het skeeleren op de weg los, met als eerste de kwalificatie voor de 200 meter tijdrit bij de vrouwen, om 10.00 uur gevolgd door de mannen. Bianca Roosenboom komt bij de dames in actie, bij de heren zien we de gebroeders Ronald en Michel Mulder, samen met Kay Schipper. Om 11.00 uur volgt dan de finale bij de vrouwen, gevolgd door die bij de mannen. Om 16.30 en 17.30 komen ze allemaal weer in actie, dit keer voor de 20km afvalrace.

Vanaf 15.00 uur komen acrogymnasten Nicole Eykelenboom en haar 15-jarige partner Djenti Verbrugge in actie in de kwalificaties, om 19.30 uur eventueel gevolgd door de finale. Bowlers Johnny Spil en Jeffrey van de Wakker beginnen om 09.00 uur aan de kwalificatie in de dubbels, vanaf 14.00 uur hopelijk gevolgd door de knock-outfase.

Jeu de boules

Gisteren zorgde veel wind en regen ervoor dat het programma bij het jeu de boules danig in de war is geschopt. Alle onderdelen worden daarom vandaag afgemaakt, vanaf 08.00 uur 's ochtends. Geen idee hoe de regels werken, laten we daar eerlijk over zijn, maar het is wel hartstikke leuk dat San Marino én Madagascar in de wedstrijden om goud en brons te vinden zijn, dat zie je niet elke dag.

Streams

Het Olympic Channel, hier te vinden, is er uiteraard weer nagenoeg de hele dag live bij. Het schema is vrij overzichtelijk, te beginnen met de kwalificaties en finales van het skeeleren die vanaf 09.00 uur live uitgezonden worden. Vervolgens gaan we naar powerliften kijken, de lichtgewichten bij de vrouwen.

Liefhebbers van acrobatische gymnastiek komen goed aan hun trekken: om 15.00 uur beginnen we en tot een uurtje of half negen 's avonds blijven we van dit moois genieten. Daarna krijgen we nog beelden te zien van de american footballfinale, zonder Amerika. Aansluitend ook nog een potje fistball, een soort volleybal, ook leuk om eens mee te pakken. Voor het hele tijdschema kijken we weer hier, pagina vijf.

Uiteraard kun je ook op het FOK!forum weer meepraten, daar is ook meer informatie te vinden over zaken als streams en tijdschema's. Wederom veel kijkplezier vandaag!