Gesink moet zich richten op 2018

Robert Gesink verwacht niet dat hij dit seizoen nog op niveau kan koersen na zijn valpartij in de Tour de France. Dat vertelt de renner van LottoNL-Jumbo in zijn column in De Telegraaf.

"De komende vijf weken moet ik nog een korset dragen, om mijn houding te corrigeren", geeft Gesink aan. "Het zou anders kunnen dat ik krom ga lopen door die breuk in mijn ruggenwervel. Wel ben ik blij dat geen pijn heb en dat ik niet geopereerd hoef te worden, want daar was in eerste instantie ook nog even twijfel over."

Gesink weet nog niet of hij dit zijn seizoen nog in actie komt. "Er is niet echt een doel over wanneer ik uit dat korset gehesen ben. Misschien kan ik eind oktober nog naar China, maar dan is het nog te vraag op welk niveau je daar staat. Dus ziet het er naar uit dat ik me op 2018 moet richten. Balen, maar het is niet anders. Het is nog te vroeg om mijn programma op te maken, maar als ik het nu mag zeggen, zou ik de Tour op dezelfde manier aanvangen als ik nu heb gedaan."