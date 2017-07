Vos wint slotetappe en klassement in BeNe Ladies Tour H.Vviv 16-07-2017 20:33 print

Marianne Vos heeft het eindklassement van de BeNe Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse van WM3 stond met nog etappe te gaan al aan de leiding. In de slotrit was Vos de snelste in de massasprint voor haar landgenote Monique van de Ree.

Vos maakte in de BeNe Ladies Tour haar rentree in het peloton na een sleutelbeenbreuk. Begin juni ging de renster van WM3-Energie onderuit in de derde etappe van de Women's Tour in Groot-Brittannië.