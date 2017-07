Rolstoeltennisster De Groot pakt eerste Grand Slam-titel heywoodu 16-07-2017 10:42 print

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft de eerste echt grote prijs uit haar nog jonge carrière te pakken. De pas 20-jarige Nederlandse, hét internationale toptalent bij de dames, heeft op Wimbledon haar eerste Grand Slam-toernooi gewonnen.

De Groot debuteerde dit jaar pas op de Grand Slams, maar op de Australian Open en Roland Garros werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld. Dit keer sloeg ze zich met overtuiging naar de finale en daarin had de ervaren Duitse Sabine Ellerbrock geen schijn van kans: 6-0, 6-4. De Groot kan zondag mogelijk nog een keer juichen, want met Marjolein Buis zit ze ook in de finale van het dubbelspel.

Opvallend detail is dat De Groot geboren is in Woerden. Op zich niet heel bijzonder, maar ook Jiske Griffioen en Esther Vergeer, samen goed voor een respectabele 65 Grand Slam-titels in het rolstoeltennis, zijn in de Utrechtse plaats ter wereld gekomen.