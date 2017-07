Vos wint tijdrit in BeNe Ladies Tour H.Vviv 15-07-2017 23:00 print

Marianne Vos heeft de tijdrit in de BeNe Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse van WM3 Energie was over het tien kilometer lange parcours vier seconden sneller dan haar ploeggenote Moniek Tenniglo. Annette Edmondson werd derde op zes seconden.

Vos neemt in het algemeen klassement de leiding over van Alice Barnes. De 21-jarige Britse werd zestiende in de tijdrit op 32 seconden van Vos. In het klassement heeft ze nu een achterstand van acht seconden op acht seconden van de Nederlandse.

Vos maakt in de BeNe Ladies Tour haar rentree in het peloton na een sleutelbeenbreuk. Begin juni ging de renster van WM3-Energie onderuit in de derde etappe van de Women's Tour in Groot-Brittannië.