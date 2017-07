Polen voor Europese rechter om kappen oerbos

De Europese Commissie sleept Polen voor de Europese rechter wegens het kappen van bomen in het laatste oerbos van Europa, het woud van Bialowieza. Ook vraagt Brussel het Europees Hof van Justitie om de "omvangrijke" houtkap in het beschermde natuurgebied op te schorten tot de zaak is behandeld.

Volgens de commissie is het besluit van de Poolse regering in maart 2016 om de kapactiviteiten te verdrievoudigen en uit te breiden naar zones die tot nu toe buiten schot bleven, "een ernstige bedreiging van de onschendbaarheid van dit beschermde natuurgebied."

De Poolse autoriteiten staan toe dat beschermde, eeuwenoude bomen worden omgehakt omdat die volgens hen door insecten zijn aangetast. Volgens de commissie is de kap overmatig en in strijd met het doel om het oerbos in stand te houden. "De kap veroorzaakt onherstelbare schade", aldus een woordvoerder donderdag. Milieubeschermers vinden dat de mens niet moet ingrijpen in het woud.

Het Wereld Natuur Fonds juicht de beslissing van de commissie toe.



