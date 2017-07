De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een vernieuwde video on-demanddienst. Hierbij is het onder meer mogelijk tegen betaling programma's langer en in een hogere beeldkwaliteit terugkijken, zonder reclame.

De vernieuwde versie van het voormalige Uitzending Gemist, NPO Start genoemd, biedt de kijker de mogelijkheid om een gratis profiel aan te maken, waarmee je verder kunt kijken op alle apparaten of je favoriete programma's kunt volgen. Op basis daarvan krijgt de gebruiker aanbevelingen. Met speciale kinderprofielen kunnen kinderen in elke leeftijdscategorie veilig hun eigen programma's bekijken. De beeldkwaliteit bij het terugkijken, een veelgehoorde klacht, verbetert bij de reguliere NPO Start vooralsnog niet.

Wie echter een NPO Start Plus-abonnement afsluit, voor 2,95 per maand, kan de programma's van de publieke omroep een jaar lang in HD-kwaliteit terugkijken. Ook is het mogelijk om bij het begin van een nieuw seizoen van een serie alle oude seizoenen nogmaals te zien. Volgens de NPO kost het langer aanbieden van deze programma's extra geld, waardoor er een bedrag aan is verbonden. Volgens Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, is het een wens van een deel van de gebruikers om meer en langer terug te kunnen kijken, in een betere kwaliteit en zonder reclame. "Die extra service kunnen we ze op deze manier bieden."



NPO komt met vernieuwde on-demanddienst (Foto: ANP)