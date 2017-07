Gallopin slachtoffer van val en inbraak Mexicanobakker 01-07-2017 23:51 print

Tony Gallopin had geen goede dag in de Tour de France. Hij kwam hard ten val in de tijdrit. Maar al eerder stond hem een onaangename verrassing te wachten. Er was in zijn huis ingebroken.

In Rambouillet, waar de Fransman woont, wisten inbrekers gretig hun slag te slaan. Zijn huis was leeggevist en zijn auto was ook verdwenen. Er was niemand in het huis, aangezien Gallopin uiteraard al enkele dagen aanwezig is rondom de Tour de France, maar ook zijn vrouw volgt de Tourkaravaan nauw: Marion Rousse werkt als verslaggeefster bij het wielrennen voor de Franse TV.

De vraag is of het wel drie weken gaat duren voordat hij het huis in zijn huidige staat zal terugzien - het is na de flinke val nog onduidelijk of Gallopin wel zal starten. Er werd door de ploeg gezegd dat "Tony zal proberen om aan de start te staan voor de tweede rit".