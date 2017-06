Na vijftig jaar strijd heeft de Colombiaanse guerrillabeweging FARC alle wapens ingeleverd bij de Verenigde Naties. De 6800 strijders hebben al de 7132 geregistreerde wapens overhandigd, laat de VN maandag weten. Voor dinsdag staat in de stad Mesetas een officiële ceremonie voor de beëindiging van de wapenoverdracht gepland in het bijzijn van de leiding van de FARC en president Juan Manuel Santos.

De wapens worden omgesmolten tot een aantal herdenkingsmonumenten in Colombia, in New York bij de Verenigde Naties en op Cuba, waar beide partijen vier jaar onderhandelden over vrede.

De guerrillabeweging en Colombia sloten eind vorig jaar een akkoord dat een einde maakte aan 52 jaar oorlog. Rond de 6800 rebellen bevinden zich in speciale zones waar ze zich laten demilitariseren. Zij wachten daar op het moment dat ze kunnen terugkeren in de maatschappij. De FARC wil verder als een politieke partij en zou in het parlement de komende jaren tien zetels krijgen.



VN: FARC is volledig ontwapend (Foto: ANP)