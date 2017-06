Groenewegen na derde plaats: "Boom hield zich niet aan afspraak" H.Vviv 25-06-2017 18:45 print

Bij LottoNL-Jumbo moest er nog waf nagepraat worden over het mislopen van de titel in het nationaal kampioenschap wielrennen. Dylan Groenewegen gaf na afloop aan dat Lars Boom zich niet aan de afspraak had gehouden in de slotfase.

"Als het op een sprint zou uitdraaien, zouden we voor mij rijden. Wat Lars in de finale deed, was dus tegen die afspraak in. Ik ben teleurgesteld, ja, maar dat komt vooral omdat ik die sprint heb verloren. Als Boom door die uitval zou hebben gewonnen, zou het natuurlijk goed zijn geweest en zouden we nu aan de champagne staan. Maar dat is niet het geval'', aldus een teleurgestelde Groenewegen. "Ramon (Sinkeldam) klopt me, en is de terechte kampioen. Hij ging redelijk vroeg aan. Ik zat in een goede positie, maar het lukte me niet meer over hem heen te geraken. Dit is iets wat kan gebeuren in een sprint. Je wint niet altijd.''

Boom keek er anders tegen aan. De LottoNL-Jumbo renner vroeg zich af waarom de sprint voor Groenewegen zo vroeg moest worden aangetrokken. "Dat had ook wat later gekund. Ik denk dat we hier nog eens goed over moeten praten. De hele koers heb ik attent gereden, zat steeds op de juiste momenten van voren. Daarom is het raar wat er op het laatst is gebeurd.''