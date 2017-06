EK-brons voor bokser Korving

Bokser Roy Korving heeft op het Europees kampioenschap in het Oekraïnse Charkov brons veroverd in de klasse tot 91 kilogram. Korving werd in de halve finales verslagen door Cheavan Clarke uit Groot-Brittannië.

De Nederlander had zich overtuigend richting de halve eindstrijd gewerkt, met duidelijke zeges op de Georgiër Nikoloz Begadze en Uladzislau Smiahlikau uit Wit-Rusland. Clarke was echter een maat te groot en werd door vijf juryleden als winnaar aangewezen.

Enrico Lacruz (-60kg) en Max van der Pas (-75kg) bleven steken in de kwartfinales, maar verdienden zo net als Korving wel een WK-ticket. Olympiër Peter Müllenberg zou aanvankelijk een pauze houden, maar besloot toch mee te doen aan het EK. Hij trof in zijn eerste gevecht de sterke Rus Muslim Gadzhimagomedov, waartegen Müllenberg niet opgewassen was.