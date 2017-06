Boogerd keert na schorsing terug bij Roompot

Michael Boogerd zal na afloop van zijn schorsing weer in de ploegauto van Team Roompot-Nederlandse Loterij stappen. Zo laat de oud-wielrenner en ploegleiding weten in een interview met De Telegraaf. "Op 23 december loopt mijn schorsing af. En eigenlijk is het jammer dat er dan nog Kerstmis achteraan komt, want ik sta te popelen om weer te beginnen.”

Er moet nog een handtekening gezet worden onder een nieuw contract, maar dat Boogerd na 23 december weer in ploegleiderswagen zit, is zeker. Roompot-manager Michael Zijlaard laat weten dat niets een terugkeer in de weg staat. "In de zomer gaan we aan de details werken, maar we hebben dit intern met iedereen besproken, ook met de sponsors. En er is een eenduidig antwoord, iedereen wil Michael terug in de ploeg.”

Toen Roompot in 2015 zich voor het eerst presenteerde als volledig Nederlandse wielerploeg, stond Boogerd trots te stralen als één van de oprichters. Eind 2015 kon hij voor twee jaar op de strafbank plaatsnemen vanwege zijn dopingbekentenis. "We wisten dat dit eventueel kon gebeuren, voordat we met dit project begonnen”, Aldus Zijlaard.

Over een half jaar heeft Boogerd zijn straf uitgezeten en dan kan hij zich weer met hart en ziel inzetten voor Team Roompot. "Het is een lastige periode voor me geweest en dat gaat het de komende maanden ook nog zijn. Dit is toch ook een beetje mijn kindje. Je wilt je met van alles bemoeien, maar ik heb me anderhalf jaar afzijdig gehouden en dat zal tot en met 23 december niet anders zijn. Vanaf dan spring ik er weer volle bak in. Het trainingskamp in januari 2018 wordt voor mij heel belangrijk. Je hebt wel twee jaar gemist en er zijn inmiddels ook een hoop nieuwe mensen. Als ik eerlijk ben, is het ook best weer spannend.”

Team Roompot-Nederlandse Loterij is een pro-continentale ploeg, die elk jaar stappen maakt en heeft al diverse renners afgeleverd voor WorldTour-ploegen. Sprinter Dylan Groenewegen maakte de overstap naar Lotto-Jumbo, evenals Antwan Tolhoek aan het begin van dit seizoen. Maurits Lammertink zal volgende week namens Katusha aan de start van de Tour de France verschijnen. Zondag zal de ploeg met twintig man verschijnen aan de start verschijnen van het NK.