Kittel klopt Groenwegen in Ster ZLM Toer, eindoverwinning voor Gonçalves

Marcel Kittel heeft de laatste etappe in de Ster ZLM Toer gewonnen. De Duitse sprinter van Quick-Step Floors versloeg na 180 kilometer Nederlands kampioen Dylan Groenewegen. André Greipel werd derde. De eindwinst in de Ster ZLM Toer is gewonnen door José Gonçalves.

Zes renners gingen er na twintig kilometer vandoor: Twan van den Brand, Joey van Rhee (beiden Destil - Jo Piels Cycling Team), Jasper Hamelink (Metec - TKH Continental), Rick Ottema, Patrick van der Duin (beiden Baby-Dump Cyclingteam) en Jim Aernouts Telenet Fidea Lions.

Niet veel later zouden Hamelink en Aernouts wegrijden bij de andere vier medevluchters. Het duo zou meer meer dan vier minuten pakken op het peloton, maar op vijftig kilometer was het avontuur over voor de twee.

Gonçalves kwam bij een tussensprint als eerste over de meet, waardoor hij drie bonificatieseconden pakte. Na de tussensprint koos Tijmen Eising voor de aanval. Ook hij kon geen massasprint voorkomen en werd op vijftien kilometer gepakt door het peloton.

In de massasprint maakte Kittel het werk van zijn ploeggenoten af. Groenewegen werd tweede, voor Greipel. Het is voor Kittel alweer zijn zevende zege van het seizoen.