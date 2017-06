De kans op natuurbranden wordt door de aanhoudende droogte steeds groter. Omdat de grondwaterstanden dalen, gelden in sommige gebieden met zandgronden beregeningsverboden. Vooral in Zeeland is het natuurbrandrisico volgens weerbureau Weeronline erg groot. De verwachting is dat de komende periode niet veel neerslag zal vallen. Omdat het de afgelopen tijd rustig, zonnig en warm geweest is de verdamping ook hoog.

Problemen door droogte in de natuur en landbouw zullen komende tijd toenemen, aldus het weerbureau. Het neerslagtekort is gemiddeld over het land opgelopen naar 125 mm. De droogteproblemen begonnen al vroeg dit voorjaar. Na de droogste december sinds 1972, verliep ook januari droog. In februari en maart was het tijdelijk wat natter, maar april en mei waren zeer droge maanden. Hierdoor zijn de grondwaterstanden in Nederland dit hele jaar al lager dan gemiddeld. Ook waren de afvoeren van de Rijn en de Maas dit voorjaar zeer laag.



'Kans op natuurbranden steeds groter' (Foto: ANP)