LB: Drew Barrymore is weer verliefd

Drew Barrymore is verliefd. De 42-jarige actrice datet met zakenman David Hutchinson, meldt Us Weekly.

Drew en David werden vorige maand al samen gezien in New York. De twee kennen elkaar via Barrymore's make-uplijn. Hutchinson is de directeur van het bedrijf dat de schoonheidsproducten van de actrice maakt.

Het is een jaar geleden dat Drew bekendmaakte te gaan scheiden van acteur Will Kopelman. De twee hebben twee dochters



