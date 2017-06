Qualifier schakelt als eerste geplaatste Cibulkova uit in Rosmalen heywoodu 15-06-2017 00:36 print

Het WTA-tennistoernooi in Rosmalen moet het vanaf de eerste ronde al doen zonder de als eerste geplaatste Dominika Cibulkova. De Slowaakse, de mondiale nummer zes, ging onderuit tegen de jonge Duitse Antonia Lottner, die met de 161e plek beduidend lager op de ranglijst staat.

Lottner stond via het kwalificatietoernooi in het hoofdschema, maar liet zich allesbehalve intimideren door haar opponente. Ze won de eerste set, maar in het tweede bedrijf leek Cibulkova de boel te herstellen. Niks was echter minder waar en in de beslissende fase van set drie sloeg Lottner toe. Op 4-4 brak ze de Slowaakse, waarna ze het op haar eerste matchpoint uitserveerde: 7-5, 2-6, 6-4.