Ronde van Zwitserland: met 135 km/h naar beneden heywoodu 14-06-2017 22:56

Woensdag werd de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland gereden. Halverwege de koers stond de beklimming van de Simplonpas op het programma en aangezien de finish niet bovenop lag, moest men ook weer naar beneden.

Die afdaling heeft een aantal kenmerken. Het is er bijvoorbeeld relatief steil, de wegen zijn breed, de bochten lopen lekker door en al met al is het een nette, overzichtelijke afdaling. Dat alles betekent maar één ding: hoge snelheden....hele hoge snelheden.

Op social media verschijnen sinds de finish berichten van renners die hun data even teruggekeken hebben. Zo is er Lars Boom, die de teller op 110 kilometer per uur zag staan. Teamgenoot Daan Olivier deed het met een topsnelheid van 119 km/h ook allerminst verkeerd, terwijl Marcus Burghardt 126 kilometer per uur liet noteren.

Er is altijd een baas boven baas en tot nu toe is dat Kevin Reza. De Fransman van FDJ raasde met een topsnelheid van maar liefst 135,44 kilometer per uur van de Simplonpas, een puike prestatie wat ons betreft. Of, zoals een oplettende dame in de reacties onder zijn Instagrampost het zeer scherp ziet, 'een hoge maximale snelheid'.

🇨🇭#TourdeSuisse @lars_boom descending the Simplon pass! Gap of the breakaway on the bunch is 3'50". pic.twitter.com/BhNLtc7ICc — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) June 14, 2017

Think I'd better not tell my mom that I went 119kph downhill in today's stage in @tds... pic.twitter.com/zudFQIlXzk — Daan Olivier (@DaanOlivier) June 14, 2017