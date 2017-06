Na de wat teleurstellende persconferentie van EA is nu Microsoft aan de beurt om een praatje te houden over wat hun van plan zijn voor het komende jaar. Iedereen zit te discussiëren over de prijs en lanceerdatum van de nieuwe Xbox Scorpio. We weten al sinds gisteren dat de nieuwe game van Bioware te zien is, hopelijk komt Crackdown langs en hopelijk zien ook andere nieuwe games.

De persconferentie begint om 23:00 uur en is hieronder te zien.