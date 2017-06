Nederlandse hockeyploegen nemen deel aan nieuwe Hockey Pro League Redactie 11-06-2017 18:15 print

Wereldhockeybond FIH heeft zondag de negen deelnemende landen bekendgemaakt van de Hockey Pro League, de competitie tussen landenteams die in januari 2019 begint. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen doet Nederland mee.

Tussen januari en juni spelen alle deelnemende landen één thuis- en één uitwedstrijd tegen elkaar. Het is nog onduidelijk of deze zestien duels doordeweeks of in het weekend worden gespeeld. De competitie mondt uit in een finaleronde.

Bij de mannen doen naast Nederland ook Argentinië, Australië, België, Engeland/Groot-Brittannië, Duitsland, India, Nieuw-Zeeland en Pakistan mee. Laatstgenoemde speelt zijn thuiswedstrijden in Schotland.

Bij de vrouwen zijn naast Nederland ook Argentinië, Australië, China, Engeland/Groot-Brittannië, Duitsland, India, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten van de partij.

KNHB-directeur Erik Gerritsen, directeur van de KNHB is blij met de deelname van de Oranje-teams aan de Hockey Pro League: "Deelname van onze Oranje-teams is cruciaal om aansluiting op het hoogste niveau te behouden. Daarnaast verwachten we dat deze nieuwe league de populariteit van het hockey ten goede komt omdat onze teams in dit concept het hele jaar door tegen verschillende tegenstanders in eigen land spelen. Dit maakt de hockeysport nog aantrekkelijker voor jeugd, sportliefhebbers en TV-kijkers."

Het komende halfjaar werkt de FIH aan de de gedetailleerde uitwerking van de Hockey Pro League en de competitieplanning. Het is nog onbekend of en welke gevolgen de nieuwe internationale speelkalender heeft voor de Hoofdklasse. Gerritsen: "Voor de KNHB is een goede combinatie met het Nederlandse clubhockey tijdens de gesprekken met de FIH altijd het uitgangspunt geweest. Wij vinden het erg belangrijk dat er een juiste balans gevonden wordt tussen de belangen van de clubs en de nationale teams en we hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. De nieuwe competitie vraagt uiteraard om aanpassingen op verschillende niveaus maar daarover zijn wij in overleg met alle betrokkenen, waaronder ook de verenigingen."

De Hockey Pro League, die in april 2016 onder de naam Global Hockey League werd aangekondigd, vervangt de Hockey World League en de Champions Trophy. De laatste editie van de Champions Trophy vindt plaats in 2018 (het mannentoernooi is in Nederland). Bij de Hockey World League verdwijnen de HWL 3 en HWL 4, de edities waar Nederland normaal gesproken aan zou meedoen. De HWL 1 en 2, waar kleinere hockeylanden aan deelnemen, blijven in vergelijkbare vorm wel bestaan als kwalificatiesysteem voor het WK en de Olympische Spelen.