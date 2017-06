F1: Hamilton snelste in sensationele kwalificatie Canada Peterselieman 10-06-2017 20:21 print

Lewis Hamilton heeft in een sensationele kwalificatie poleposition gepakt voor de Grand Prix van Canada. De Brit verpulverde in zijn Mercedes op het semistratencircuit van Montreal het absolute ronderecord met een tijd van 1.11,459 en bleef hiermee kampioenschapsleider en Ferrari-coureur Sebastian Vettel drie tienden van een seconde voor. Max Verstappen reed een keurige vijfde tijd.

In het eerste deel van de kwalificatie werd direct duidelijk dat de Saubers het tempo niet hadden. Ook de Haas van Kevin Magnussen kwam er niet aan te pas. Lance Stroll hoopte voor eigen publiek richting Q2 te gaan, maar de Williams-rijder faalde hier wederom in, net als Stoffel Vandoorne met de McLaren. Een minuut voor tijd gleed Wehrlein in bocht een achteruit de bandenstapels in, waardoor niemand zijn tijd meer kon verbeteren.

Q2 bracht met Daniil Kvyat, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Romain Grosjean en Jolyon Palmer de verwachte afvallers. Voor met name Kvyat waren de druiven zuur, want de Rus raakte in zijn laatste poging met de rechterzijde van de Toro Rosso de muur. Hij beschadigde hiermee de ophanging van zijn bolide aan de rechter achterzijde.

In het laatste deel werd een ferme strijd gevoerd om de poleposition. Hamilton zette met een 1.11,7 meteen de toon, waarna Vettel in zijn tweede poging tot op 0,004 seconde van de tijd van de Brit kwam. Hamilton dacht dat het sneller kon en in zijn laatste poging kwam de Mercedes-coureur tot een indrukwekkende 1.11,459 een tijd waar niemand aan kon komen. Valtteri Bottas moest genoegen nemen met plek drie, voor Kimi Räikkönen, Verstappen, Daniel Ricciardo, Felipe Massa, Sergio Perez, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg.

Met zijn 65e poleposition evenaarde Hamilton wijlen Ayrton Senna die hiermee op de eeuwige ranglijst tweede stond achter Michael Schumacher.

Uitslag