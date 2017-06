Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het dorp Kheri in het Indiase district Balaghat zijn donderdag zeker 23 mensen om het leven gekomen en zeven mensen gewond geraakt. Dat meldt het Indiase persbureau PTI

Volgens de lokale overheid in de deelstaat Madhya Pradesh is de oorzaak van de ontploffing nog niet bekend. Er wordt vermoed dat iemand een brandende sigaret heeft weggegooid. De fabriek stond buiten het dorp.

Explosion at fireworks factory in Kheri village, central #India state of Madhya Pradesh kills 23 workers injures 7 https://t.co/BNQSRQyadJ — I Sea (@RiffRaffBriz) 8 juni 2017



Doden door vuurwerkexplosie in India (Foto: ANP)