Wolff hekelt vertrekgeruchten Mercedes

Mercedes-motorsportbaas heeft stellig ontkend dat het Duitse team na 2018 het fabrieksteam in de Formule 1 van de hand wil doen. Deze suggestie kwam van Eddie Jordan na afloop van de Grand Prix van Monaco, zo meldde de Ier in de Duitse media.

Volgens Jordan sprak hij in het Prinsdom met Daimler-baas Dieter Zetsche. De Ier zei tegen Zetsche dat als hij aan het roer zou zijn bij Mercedes hij het team na 2018 van de hand zou doen en alleen verder te gaan als motorenleverancier. Dit omdat het team de afgelopen jaren extreem dominant is geweest in de Formule 1 en niets meer te winnen heeft. De Daimler-baas zou niet tegen de suggesties van Jordan in zijn gegaan.

Wolff doet dat in ieder geval wel. De Oostenrijker stelt dat de claims van Jordan 'nergens op gebaseerd' zijn en dat Mercedes het contract tot en met 2020 gewoon uit zal dienen. "Monaco is een plaats waar veel mensen feesten en het lijkt erop dat er iemand is geweest die wat te lang is doorgegaan. De verhalen zijn compleet uit de lucht gegrepen en weerspiegelen niets meer dan de kwaadaardige speculaties van één individu. Mercedes heeft contracten tot en met eind 2020 en is momenteel in gesprek met de nieuwe eigenaren van de sport over de periode daarna."