Maartje Paumen neemt afscheid bij Den Bosch met Europa Cup Boris (borisz) 05-06-2017 16:47

De hockeysters van Den Bosch hebben zondag de EuroHockey Club Cup gewonnen. De dames versloegen in Den Bosch tegenstander UHC Hamburg met 2-1. Een mooi afscheid voor aanvoerster Maartje Paumen die de overstap maakt naar Antwerpen.

Na tien minuten kreeg HC Den Bosch de eerste strafcorner van de wedstrijd. Paumen knalde de bal in de rechterhoek: 1-0. Den Bosch drukte echter niet door, waardoor UHC langzaam in de wedstrijd kon komen. Bovendien zorgde Eileen Hoffman in het tweede kwart voor de gelijkmaker voor UHC. De stand van 1-1 bleef lange tijd op het bord staan.

Na de rust volgde een spannende wedstrijd waarin het spel redelijk gelijk opging. Maar Pien Sanders maakte aan het einde van het derde kwart een eind aan de onzekerheid. Zij benutte met behulp van Paumen een slimme strafcornervariant voor Den Bosch: 2-1. Die voorsprong gaf de recordkampioen niet meer uit handen. Het is al weer de vijftiende Europese eindzege voor de Brabantse ploeg.

The moment Maartje Paumen lifted the EHCC 2017 trophy #EHCC2017 pic.twitter.com/HIWFufG2TH — HCHertogenbosch (@HCHertogenbosch) June 5, 2017

Eerder op de dag was nog de stijd om het brons. De derde plaats was voor de hockeysters van Amsterdam. De ploeg van coach Rick Mathijssen versloeg het Engelse Surbiton in de troostfinale met 3-1.



Maartje Paumen sluit carrière bij Den Bosch af met landstitel en Europa Cup. (PRO SHOTS/Joep Leenen)