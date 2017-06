Superheldenfilm Wonder Woman heeft dit weekend ruim 100 miljoen dollar (bijna 90 miljoen euro) opgebracht in de Amerikaanse bioscopen. Regisseur Patty Jenkins breekt daarmee een record: niet eerder haalde een film van een vrouwelijke regisseur zoveel op in een openingsweekend.

Het record stond tot nu toe op naam van Sam Taylor-Johnson voor Fifty Shades of Grey. Die film haalde in 2015 85 miljoen op in het eerste weekend in de Amerikaanse bioscopen. Wonder Woman is de eerste film die Patty maakte in veertien jaar. Haar vorige was Monster, waarvoor Charlize Theron een Oscar won.

Internationaal haalde Wonder Woman, met Gal Gadot in de titelrol, nog eens 123 miljoen dollar (110 miljoen euro) op. Met die cijfers mag de film zich volgens de L.A. Times de eerste superheldenblockbuster met een vrouwelijke hoofdrol noemen.

Wonder Woman draait in Nederland vanaf 15 juni in de bioscoop.



Wonder Woman-regisseur breekt record (Foto: BuzzE)