2,7 miljoen gedoneerd tijdens benefietconcert

Tijdens het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester, is zondagavond bijna 2,7 miljoen euro overgemaakt aan noodfonds We Love Manchester. Dat liet het Britse Rode Kruis na afloop van de show weten op Twitter.

Kijkers naar het live uitgezonden concert werd gevraagd geld over te maken naar het fonds, dat door het Rode Kruis en de stad Manchester werd opgericht na de aanslagen op 22 mei. Tijdens de drie uur durende show van Ariana Grande en muzikale gasten als Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay en Liam Gallagher, werd 2,35 miljoen pond direct overgemaakt. Het fonds ontving voor het concert al 10 miljoen pond (11,4 miljoen euro) aan donaties.

Ariana zong tijdens het concert onder meer haar hit One Last Time. Ze brengt het nummer opnieuw uit als single om geld op te halen voor We Love Manchester.

Veel celebs riepen tijdens het concert hun volgers op sociale media op te doneren. Onder meer Ed Sheeran, Billy Eichner, Tatiana Maslany en Kyle Richards deelden een link naar een donatiepagina voor het Britse Rode Kruis en het noodfonds dat voor Manchester in het leven werd geroepen.

Ariana kreeg veel complimenten van haar collega's. Camila Cabello liet weten: "Ik zit snikkend te kijken en ben zo trots op Ariana en de andere artiesten daar, en op Manchester, omdat ze angst met liefde bevechten." Cara Delevingne stuurde een boodschap aan Ariana en Miley Cyrus, die ook optrad in Manchester. "Zo trots op jullie dames. Samen staan we sterk, verdeeld gaan we ten onder."

John Legend twitterde: "Dank je Ariana en alle anderen die dit voor elkaar gekregen hebben." Zijn vrouw Chrissy Teigen deelde: "Dit is geweldig. Een echt puur, liefdevol, geweldig ding. Liefde voor iedereen daar."

Ryan Seacrest, die een intro opnam voor de Amerikaanse uitzending van het concert, constateerde: "Zoveel liefde daar in Manchester" en Hailee Steinfeld liet weten dat ze van begin tot het eind kippenvel had tijdens het optreden.

We've raised an incredible £2.35 MILLION during #OneLoveManchester!

Thank you so much for your donations. https://t.co/a43mYUP58P pic.twitter.com/JeV1yl2d0L — British Red Cross (@BritishRedCross) 4 juni 2017



2,7 miljoen gedoneerd tijdens benefietconcert (Foto: BuzzE)