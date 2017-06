Wehrlein mag starten in Canada Peterselieman 02-06-2017 00:38 print

Pascal Wehrlein mag volgende week gewoon starten in de Grand prix van Canada. De Duitse Formule 1-coureur lag afgelopen zondag met zijn Sauber in Monaco op de zij tegen de bandenstapels nadat Jenson Button hem in Portier aangereden had.

Omdat Wehrlein eerder dit jaar twee races moest missen vanwege een rugblessure na een crash in de winter, werd de Duitser aan extra medische checks onderworpen. De medische staf van de FIA keurde hem afgelopen zondag al goed, maar voor de zekerheid lieten Sauber en de Duitser zelf extra tests uitvoeren. Deze vielen positief uit.