Van Dam ontsnapt aan vuurzee tijdens 24 Uur van Nürburgring

Door een motorbrand vatte de Subaru Impreza van Carlo van Dam vlam.

Carlo van Dam ontsnapt aan vuurzee (Bron: Youtube)

Carlo van Dam: "Opeens kwam er allemaal rook aan mijn kant uit. De deur ging niet open en toen probeerde ik aan de andere kant de deur open te doen. Maar omdat die na een aanrijding volledig was dichtgeplakt ging ook die niet open.Tot overmaat van ramp brak ook nog eens de hendel af. En gebeurde er niets. Voor de allereerste keer in mijn carriere ben ik echt bang geweest. De marshalls reageerden perfect. Je moet er niet aan denken als dit op de Nordschleife gebeurd was. Gelukkig gebeurde het hier op het GP circuit"