Bosz: "Appje: finales moet je leren winnen"

Voor Peter Bosz was woensdagavond een deceptie vanwege de teleurstellende nederlaag van Ajax in de finale van de Europa League.

De manier waarop er werd verloren van Manchester United, was iets waar de trainer ontevreden over was. "We konden ons spel niet spelen wat we wilden spelen, daardoor moet je je positiespel goed kunnen spelen. Maar dan kom je ongelukkig op achterstand door een eigen ingooi."

Ajax kwam vol goede moed uit de kleedkamer, al liep het snel tegen een nieuwe domper aan. "Via een corner kom je dan verder op achterstand. Het was een beetje een saaie wedstrijd. We creëerden niks", zo vertelde de coach wat een ieder inderdaad had gezien.

"We kunnen beter, als je speelt tegen een tegenstander die je zoek speelt, dan is het wat anders. Ik vind dat we geen enkel moment aanspraak hebben gemaakt op de overwinning."

Voor de coach stond vast dat men met een goed gevoel afscheid moest nemen van de Europa League. "Een sportman wil winnen, de teleurstelling is daar. En ik heb gezegd: haal die medaille op met de kop omhoog. Dan mag die laatste wedstrijd niet alles zeggen", treurde Bosz analyserend na.

"Ik las net een appje, dat je finales moet leren winnen. Het is moeilijk te zeggen of we de groep bij elkaar kunnen houden. Ik ga er vanuit van wel", besloot de oefenmeester tegenover RTL 7.