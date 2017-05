De Amerikaanse president Donald Trump heeft een advocaat in de arm genomen vanwege de onderzoeken naar zijn campagne en de vermeende Russische inmenging in de verkiezingen. Het gaat volgens een bron om Marc Kasowitz, die al eerder voor Trump heeft gewerkt.

Trump leunde tot dusver vooral op de juridisch adviseur van het Witte Huis, Don McGahn. Juridische experts zouden de president met klem hebben geadviseerd een advocaat van buitenaf in te schakelen, nu er voorlopig geen einde lijkt te komen aan onderzoeken die de president in de problemen kunnen brengen.

Zo vroegen Democratische afgevaardigden Deutsche Bank per brief om informatie te overhandigen over Trump. Leden van de commissie die gaat over de financiële sector willen onder meer weten of Rusland garant stond voor leningen die Trump als zakenman afsloot.



'Trump huurt advocaat in' (Foto: ANP)